رئيس الصين: يجب على دول «بريكس» أن يكونوا أصدقاء خلال مسار التطوير

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنَّه يجب العمل على تقوية وتعزيز الأعمال التجارية بين دول تحالف بريكس لتعزيز القوى التجارية، فالتطوير والنمو حق للجميع والانتعاش الاقتصادي لا يزال غير منتظما بالعالم، مشيرا إلى أنَّ التحديات أمام الدول النامية أكثر بكثير، ودول بريكس يجب أن تكون أصدقاء ضمن مسار التطوير والتحصين، ويجب إيقاف الاضطرابات لسلاسل الإمداد، وعلينا التركيز على التعاون خصوصًا في مجال الاقتصاد الرقمي والتطور الأخضر وسلاسل الإمداد، وعلينا زيادة من التبادلات التجارية والثقافية والعلمية بين دول البريكس.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في قمة البريكس، أنَّ الصين قد وفرت حاضنة للتطور الاقتصادي للصين ومجموعة بريكس لتحقيق نتائج مبشرة، ويمكننا الحصول على تعاون بالمنصات والتطبيقات واستكشاف الفضاء وغيرها، وتعمل الصين مع كل الشركاء للنمو المستدام والتنسيق الصناعي، وعلينا التوسع من التعاون العسكري وذلك لضمان السلام والاستقرار، فالحرب الباردة لازالت تلاحق دول بريكس والوضع الجيوسياسي متوترًا أكثر فأكثر، ودول مجموعة بريكس يجب أن تلتزم بالحصول على تنمية وتطور مستدام وسلمي والشراكة يجب أن تفيد الجميع.