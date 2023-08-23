بنك الصين يعتزم استثمار 53 مليون دولار في جنوب أفريقيا خلال قمة بريكس

أعلن «بنك أوف تشينا»، المملوك للدولة الصينية توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الصناعية بجنوب أفريقيا لدعم برنامج تمويلي بقيمة 10 مليارات راند، حوالي 53 مليون دولار، لمشروعات في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

مينينج ويكلي: شراكة بين البنك الصيني ومؤسسة التنمية الصناعية

من جهتها قالت مجلة «مينينج ويكلي» الجنوب أفريقية، التي أوردت ذلك، إن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش قمة بريكس، المنعقدة في جنوب أفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، تهدف أيضا إلى إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين البنك الصيني ومؤسسة التنمية الصناعية الجنوب أفريقية.

وأشارت المجلة الجنوب أفريقية إلى توقيع مذكرة تفاهم ثانية أيضا بين وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، إبراهيم باتيل، وصندوق التنمية الصيني لأفريقيا، موضحة أن هذه المذكرة على وجه التحديد تتعلق بالتمويل المشترك لمشروعات الاقتصاد الأخضر، خاصة المرتبطة بمعالجة المعادن الحيوية والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية.

وأضافت «مينينج ويكلي» أن هذه القطاعات تتمتع فيها دولة جنوب أفريقيا على وجه الخصوص بمكانة جيدة إلى حد ما؛ نظرا لأنها تعيد ميناء التصدير لمعادن مثل النحاس والكوبلت من دولتي زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.