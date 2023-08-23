وظائف للمعلمين في مدارس غبور للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية، عبر الموقع الرسمي للوزارة «بوابة مركز المعلومات»، لافتة إلى أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتقديم من خلال الضغط على هذا الرابط، مشيرا إلي أن التقديم متاح حتي يوم 31 أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، ويتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

وظائف مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

- الشركاء «مؤسسة غبور للتنمية».

- محافظة القاهرة، مدينة 15 مايو

- معلم لغة عربية.

- معلم لغة انجليزية.

- معلم دراسات اجتماعية.

- معلم اقتصاد.

- معلم تربية وطنية «فلسفة».

-معلم فيزياء باللغة الإنجليزية.

- معلم Physics.

الوظائف الإدارية

- أخصائي اجتماعي ذكر.

- مسئول شؤون طلبة.

مدرسة غبور 2 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

- الشركاء «مؤسسة غبور للتنمية».

- محافظة الجيزة، مدينة 6 أكتوبر.

- معلم لغة عربية ودين.

- معلم لغة انجليزية.

- معلم اقتصاد.

- معلم تربية وطنية «فلسفة».

- معلم دراسات اجتماعية.