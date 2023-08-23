تنسيق كليات الزراعة 2023 المرحلة الثانية لطلاب الثانوية في جميع المحافظات

أتاحت وزارة التعليم العالي تنسيق كليات الزراعة 2023 المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية على موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق كليات الزراعة 2023 علمي علوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق كليات الزراعة 2023 بالدرجات، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي كالآتي:

- كلية زراعة المنصورة 301.

- كلية زراعة دمنهور 301.

- كلية زراعة القاهرة 301.

- كلية زراعة دمياط 296.

- كلية زراعة الاسكندرية 294.5.

- كلية زراعة عين شمس 294.

- كلية زراعة طنطا 287.

- كلية زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287.

- كلية زراعة الزقازيق 285.5.

- كلية زراعة كفر الشيخ 284.

- كلية زراعة و موارد طبيعية أسوان 282.5.

- كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم 282.

- كلية زراعة بنها بمشتهر علوم 281.5.

- كلية زراعة سوهاج 280.

- كلية زراعة الفيوم 279.5.

- كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية علوم 278.5.

-كلية زراعة بني سويف 278.

- كلية زراعة مطروح بفوكه 277.5.

- كلية زراعة الوادي الجديد 276.5.

- كلية زراعة جنوب الوادي 276.

- كلية زراعة المنيا 275.5.

- كلية زراعة أسيوط 275.

نتيجة كليات زراعة علمي رياضة

- كلية زراعة القاهرة - رياضة 285.5.

- كلية زراعة الإسكندرية رياضة 285.

- كلية زراعة عين شمس رياضة 282.5.

- كلية زراعة دمياط رياضة 281.5.

- كلية زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5.

- كلية زراعة المنصورة رياضة 269.

- كلية زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 267.5 .

- كلية زراعة الزقازيق رياضة 264.

- كلية زراعة الفيوم رياضة 258.5.

- كلية زراعة بنها رياضة بمشتهر 256.

- كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية - رياضة 254.