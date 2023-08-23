رابط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات رابط تقليل الاغتراب 2023 تجريبيا لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية الراغبين في إجراء أعمال التحويلات المناظرة وغير المناظرة للكليات المختلفة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تقليل الاغتراب 2023-2024

وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجرى إتاحة رابط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تجريبيا مساء اليوم عبر موقع التنسيق، في إطار الخطة الزمنية لأعمال المرحلة وفقا للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2023

وأضافت المصادر أن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 تتاح للطلاب فور الانتهاء من المرحلة، وفي خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لها، على أن ترسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكشوف النهائية عقب إعلان النتيجة خلال أسبوع.