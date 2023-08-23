تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اعرف موعد تقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة

تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، خلال الساعات الماضية، ينتظر طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم، رياضة وأدبي، موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب، كي يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات، ومن ثم يتم ترشيحهم لكليات أخرى تتناسب مع موقعهم الجغرافي.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. موعد تقليل الاغتراب

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبدأ موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب، غدا الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 وذلك عن طريق تقديم الطلبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال هذا الرابط.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أن تقديم طلبات تقليل الاغتراب يكون إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، مشيرة إلى أن المفاضلة بين الطلاب المتقدمين لتقليل الاغتراب تكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، للشعبة الأدبية بحد أدني 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، حيث بلغ عدد الطلاب بالشعبة الأدبية المرشحين في المرحلة الثانية بالكليات الجامعية 209226 طالبا.

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي حد أدني 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية للشعبة العلمية بالكليات الجامعية 73054 طالبا.