شروط التحويل بين الكليات والمعاهد قبل بدء مرحلة تقليل الاغتراب الخميس

انتهت وزارة التعليم العالي من تنسيق المرحلة الثانية، وتبدأ بعد ذلك مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» الخميس المقبل، وخلالها يمكن للطلاب التحويل من كلية لأخرى مناظرة في مكان يقع بالقرب من المنطقة الجغرافية التي ينتمون إليها.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنــا، ولا توجد تحويلات ورقية.

موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب والنسبة المقررة

وتكون مرحلة تقليل الاغتراب متاحة أمام طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، لإجراء التحويلات وتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة، وهي 10%.

وحددت وزارة التعليم العالي موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب، مشيرة إلى أنه يبدأ يوم الخميس الموافق 24-8-2023، ولمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين الموافق 28-8-2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

شروط التحويل بين الكليات

وتجرى عملية تقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، والتي تتضمن الآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل: «اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، ذكرت وزارة التعليم العالي أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.