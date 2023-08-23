7 أماكن للتنزه في القاهرة خلال العطلة الأسبوعية.. أسعار على أد الإيد

ينتظر المواطنون الإجازات الأسبوعية، للحصول على قسط من الراحة للترفيه عن أنفسهم وعن أسرهم، في نهاية الأسبوع تقدم «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات المقدمة للقراء أبرز أماكن التنزه في القاهرة خلال العطلة الأسبوعية، بأسعار بسيطة.

أماكن يمكن التنزه بها خلال الإجازة الأسبوعية

الحديقة الدولية: تقع الحديقة الدولية في نطاق حي مدينة نصر، ويبلغ رسم الدخول 10 جنيهات للفرد.

برج القاهرة: من أهم الأماكن التي يمكن زيارتها في القاهرة ويبلغ سعر تذكرة الدخول 60 جنيها للفرد.

حديقة الأزهر: من أبرز المتنزهات في القاهرة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للبالغين 35 جنيها خلال الأيام من السبت إلى الخميس، و يوم الجمعة 40 جنيها، وسعر تذكرة الدخول للأطفال من عمر سنتين إلى 8 سنوات 25 جنيها في الأيام من السبت إلى الخميس، و30 جنيها يوم الجمعة.

- شارع المعز : بالقاهرة الفاطمية وهو من أفضل المواقع السياحية، ودخوله بالمجان.

-حديقة الميريلاند: تقع في حي مصر الجديدة وسعر تذكرة الدخول يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية 30 جنيها، وخلال الأيام من الأحد إلى الخميس 20 جنيها.

- ممشى أهل مصر المطل على النيل مباشرة: الدخول بالمجان للطابق العلوي، وسعر تذكرة دخول الطابق السفلي المطل على النيل مباشرة 20 جنيها.

حديقة الفسطاط: من المتنزهات الواسعة، وتقع الحديقة في منطقة مصر القديمة، وتضم خدمات ترفيهية للكبار والصغار، ويبلغ رسم الدخول خمسة جنيهات للفرد.