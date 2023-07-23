تفاصيل المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر.. استثمارات تصل لـ800 مليون جنيه

أعلنت شركة كاونسل ماسترز، أنه بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، بدأ حجز المرحلة الثانية وتسليم الوحدات خلال 6 أشهر للبدء بالمرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، ملك لهيئة المجتمعات العمرانية وهي المسؤولة عن عمليات التطوير.

وقالت الشركة خلال بيان لها، إنه تم التعاقد مع شركة كاونسل ماسترز لتتولى إدارة الممشى للمرحلة الثانية.

تنفيذ المرحلة الأولى بطول 1.8 كيلومتر

وجرى تنفيذ المرحلة الأولى بطول 1.8 كيلومتر، وتمتد من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى مختلفًا، و62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتيريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

المرحلة الثانية تضم ممشى متدرجا بطول 4 كيلومترات

وأوضحت الشركة، أن المرحلة الثانية من مشروع الممشى تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كيلومتر، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلومترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مباني خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية رائعة.

ويعتبر ممشى أهل مصر وجهة حضارية جميلة على مسطح النيل ومدرج من المناطق السياحية لكل زائر لمصرنا الحبيبة.