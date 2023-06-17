«فسحة على الكورنيش».. كل ما تريد معرفته عن ممشى أهل مصر

يعد مشروع ممشى أهل مصر، أحد من أبرز المشروعات التي تنفذها بها الدولة لتطوير الوجهات النيلية وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطن، وزيادة أماكن الجذب السياحي بالقاهرة، ومن أبرز المعلومات حول ممشى أهل مصر الذي شهد افتتاح جزء منه، والباقي قيد التطوير حاليا.

ويستهدف تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل، ومنع التعديات والعشوائيات، ويشمل المشروع وفق تقرير محافظة القاهرة، ما يلي:

- ممشى أفراد متدرج المناسيب على الكورنيش بطول 4.7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي، 4.5م، بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6.5م.

- المشروع يضم 19 مبنى، منها مطاعم، وكافيتريات، ومحلات تجارية، وجراجات بسعة 180 سيارة.

- 3 مدرجات تتسع لـ1240 فردا

- مسرح بمساحة 275م2، يتسع لـ772 شخصا

- المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بطول 1.8 بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو، والتكلفة 600 مليون جنيه

- المشروع يحتوي على ممشى علوي، بعرض 4.5 متر، وآخر سفلي بعرض 6.5 متر، ومساحة إجمالية 7.066 متر مربع

- يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية أجنبية وعربية.

القطاع الثاني من ممشى أهل مصر

- طول 3.2 كم، ويقع بين كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر إلى كوبري الساحل بنطاق القاهرة.

- يضم ممشى أفراد متدرج، بطول 3.1 كم متوسط عرض الممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض الممشى السفلى 6.5 م.

- 19 مبنى من مطعم عائم وكافيتريات ومحلات وخدمات.

- 9 مدرجات تسع 2552 فردا

- مسرحين بسعة 1700 فرد

- 3 دورات مياه.

أنشطة تجارية وسياحية

- أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية وأماكن ترفيهية

- مرسى نهري ومنطقة خدمات مكشوفة.

- مساحات إعلانية بطول الممشى على المستويين، وشاشات لعرض أهم الأحداث الوطنية والرياضية.