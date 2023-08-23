ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر للسكك الحديدية في الهند إلى 26 حالة وفاة

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، أن جسرًا للسكك الحديدية قيد الإنشاء انهار، ما أدى لمقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة اثنين وفتحت الهيئة الحكومية لإدارة القطارات تحقيقًا في الحادث.

ووقع الحادث في بلدة سايرانج بولاية ميزورام عاصمة الولاية، وفقًا لما ذكره رئيس وزراء الولاية زورامتانجا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت وسائل إعلام هندية أن ما يصل 40 عاملًا كانوا في الموقع عندما انهار الجسر، لكن الشرطة قالت إن 28 كانوا هناك.

انتشال 13 جثة حتى الآن

وقال مسؤول بشرطة الولاية، إن عمال الإنقاذ انتشلوا 13 جثة حتى الآن، وتتواصل الجهود لانتشال باقي الجثث.

وأضافت شركة نورث إيست فرونتير للسكك الحديدية، في بيان على منصة «إكس»، أن الحادث وقع في أثناء العمل بمشروع خط بهايرابي-سايرانج الجديد للسكك الحديدية.

المشروع يربط ميزورام بباقي البلاد

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أن المشروع يربط ميزورام بباقي البلاد، ما يعزز «السياحة والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية».

وأوضحت أن «لجنة تحقيق رفيعة المستوى» تشكلت للتحقيق في الأمر.

وقال ناريندرا مودي، رئيس الوزراء، في بيان: «جرى تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين».