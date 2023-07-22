موعد اختبارات المصارعة والتايكوندو بالمشروع القومي للمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قيامها بانتقاء اللاعبين واللاعبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمختلف الرياضيات، التي جاء من ضمنها المصارعة والتايكوندو، إذ يجري عمل اختبارات علمية، لاختيار الأفضل بعد أن حقق المشروع نجاحات، وقدم لاعبين حصلوا مع المنتخبات المصرية على بطولات عالم.

اختبارات المشروع القومي للمصارعة والتايكوند

وأوضحت الوزارة أنه يجري عقد الاختبارات في المصارعة والتايكوند داخل 130 لجنة انتقاء للمواهب فى جميع محافظات مصر الـ27، إذ بدأت الاختبارات خلال الفترة من 15 يوليو الحالي حتى 30 سبتمبر المقبل ومن المتوقع انتقاء 2000 لاعب ولاعبة لمرحلة البراعم في مختلف الرياضات.

اختبارات التايكوندو والمصارعة بكفر الشيخ

أوضح عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ في بيان له أنه يجري عمل اختبارات الانتقاء لناشىء لألعاب التايكوندو والمصارعة بداية من مطلع شهر سبتمبر، علي أن يجري الاختبار وفقا للشروط المحددة وهي:

- شروط الانضمام إلى لعبة التايكوندو أن يكون المتقدم من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينتى كفر الشيخ ودسوق.

- شروط المصارعة أن يكون من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينة بيلا.

اختبارات المصارعة بمحافظة الدقهلية

أعلنت منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان لها أنه جري عمل الاستعدادات من أجل اختبارات المشروع القومي، وحددت شروط التقدم للاختبارات في المصارعة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وهي أن يكون مواليد من 2011/01/01 إلى 2013/12/31.

وأضافت أنه يجري عمل اختبارات محددة للمصارعة وجاءت كالأتي

- الاختبار البدني عبارة عن اختبار مشى أو جرى 400 م - عدو 30 م - جرى ارتدادي - وثب طويل - كرة طبية 1 ك - بطن 30

- الاختبار التخصصي عبارة عم المسافة الأفقية للكبرى - دفع الزميل

- الاختبار النفسى وهو عبارة عن اختبار شبكة التركيز - اختبار نشاط العمليات العصبية.

اختبارات التايكوندو والمصارعة بالمنوفية

حددت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية مواعيد انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للعام 2022 - 2023 بداية من يوم 19 يوليو 2023 للألعاب وفقا للسن والمواعيد الآتية:

- المصارعة مواليد 2011، 2012، 2013 بنادي الجمهورية بشبين الكوم الأربعاء 19 يوليو

- التايكوندو مواليد 2013 إلى 2014 واللاعبين المميزين من 2011 يوم الأحد 6 أغسطس بنادي الجمهورية بشبين الكوم.

اختبارات التايكوندو والمصارعة بالإسكندرية

أوضحت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مواعيد اختبارات الألعاب الرياضية بالمديرية، وبدء اختبارات الانتقاء الرياضي للمصارعة والتايكوند والتي من المقرر لها أن تبدأ من 2023/8/2 وتستمر حتى 2023/9/27.

وأشارت إلي أن الاختبارات تجري من الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية كالآتي:

- اختبارات التايكوندو بنين وبنات يوم 2023/8/2 لمواليد 2013/2012/2011 بنادي محور المحمودية بمحرم بك

-اختبارات المصارعة 2023/8/22 بنين وبنات مواليد 2013/2012/2011 بالنادي الأوليمبي.