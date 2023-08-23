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«القاهرة الإخبارية»: إجلاء 100 ألف شخص بعد فيضانات شرق باكستان

كتب:

هانى حسن
12:57 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
جانب من فيضانات باكستان - أرشيفية

جانب من فيضانات باكستان - أرشيفية

أُجلي نحو 100 ألف شخص من قرى شهدت فيضانات في ولاية بنجاب الباكستانية، بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر بالبلدين، الأحد الماضي، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، وأفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

وغمرت المياه مئات القرى في الولاية الواقعة وسط البلاد، ودمّرت آلاف الأفدنة من المحاصيل عندما فاض نهر ستلج الأحد.

أجهزة الطوارئ تجلي السكان

وعملت أجهزة الطوارئ على نقل السكان والماشية إلى أماكن مرتفعة، وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في بنجاب فاروق أحمد، لوكالة فرانس برس: «أنقذنا 100 ألف شخص ونقلناهم إلى أماكن أكثر أمانًا».

وحذّرت وكالة إدارة الكوارث في البلاد من أن الأمطار الموسمية المتوقعة يمكن أن تزيد حدة الفيضانات في الأيام المقبلة.

تحاول باكستان جاهدة التعافي بعد الفيضانات المدمّرة، التي أغرقت ثلث البلاد تقريبًا عام 2022، ما أثّر على أكثر من 33 مليون شخص. 

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