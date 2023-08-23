رئيس حزب الوفد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من أمام ضريح سعد زغلول

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ترشحه للانتخابات الرئاسي المقبلة 2024، وذلك بعد موافقة وتوافق جميع هيئات وسكرتاريته على اختيار رئيس الحزب مرشحا عن الحزب لخوض انتخابات رئيس الجمهورية.

وأكّد رئيس حزب الوفد، خلال الاحتفال بذكرى الزعيم التاريخي سعد زغلول من أمام ضريحه منذ قليل، أنَّ برنامجه الانتخابي سيتضمن الاعداد لبرنامج اقتصادي يسهم في عمل اصلاح اقتصادي وتعليمي واجتماعي، موضحًا أنَّ الإعلان عن البرنامج سيكون بعد التقدم والترشح الرسمي، إذ تمّ الإعداد له والاستعانة فيه بالوفديين ومتخصصين كل في مجاله.

وشدد «يمامة»، على أنَّ برنامجه الانتخابي سيلقى ارتياحًا من جميع أطياف الشعب، على أن يصدر رسميًا عقب الترشح الرسمي والتقدم بالأوراق رسميًا.