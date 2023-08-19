«الوفد» بعد الإفراج عن أحمد دومة: الدولة في حاجة لجهود جميع أبنائها

قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن لجنة العفو الرئاسي تعتبر نتاجا للحوار الوطني، وبذلت اللجنة جهودا كبيرة جدا منذ إعادة تفعيل دورها لا يمكن إنكارها، كما توجه بالشكر للجنة على كل تلك الجهود المبذولة.

دور لجنة العفو الرئاسي

وقال نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن»: «لجنة العفو الرئاسي بذلت جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، وهو جهد مقدر ونشكر اللجنة عليه»، وأكد أن هذه الجهود تعتبر رسالة لجميع أبناء الدولة المصرية بأن الوطن الآن في حاجة إلى جهود كل أبنائه.

وأضاف أن العفو عن أحمد دومة يؤكد أن الدولة المصرية ولجنة العفو الرئاسي لا تستجيب لأي نوع من أنواع الضغط الذي يُمارس من أجل الإفراج عن أسماء معينة، بل تلتزم بعدد من المعايير والشروط عند إعداد القوائم ولا يمكن أن يتم ضم اسم لقوائم العفو دون أن يكون مستوفيا للشروط والمعايير المحددة.

وهدان: لا بد أن يكون فكر المواطنين مواكبا للجمهورية الجديدة

كما أشار وهدان إلى أنه في ظل بداية الجمهورية الجديدة والبناء لها، لا بد من العمل على أن يكون فكر المواطنين أيضا مواكبا للجمهورية الجديدة وللعصر الجديد، وذلك من خلال وجود آليات جديدة في الديمقراطية والنقد تعتمد على الحوار والنقاش والتفهم وتقبل الآخر بدلا من مظاهر الغضب أو أدوات العنف.