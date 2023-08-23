زلزال الصين.. بلغت قوته 5 درجات ريختر وضرب إقليم لياونينج

أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل، اليوم الأربعاء، أن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل ضرب إقليم لياونينج شمال شرق الصين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات علي مقياس ريختر للزلازل، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على سواحل جزر فيجي، على عمق 407 كيلومترات.

إصابة 21 شخصا جراء زلزال الصين الذي ضرب إقليم شاندونج

وفي السياق أصيب 21 شخصا، وتعرضت 126 بناية لأضرار جراء زلزال الصين بقوة 5.5 درجة ضرب إقليم «شاندونج» في شرق الصين منذ أسبوعين، حيث قال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وهز ناحية «بنجيوان» في مدينة «دهتشو».

من جهته أعلن مكتب مقر الإغاثة من الزلازل ووزارة إدارة الطوارئ الصينية تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع، وتم إرسال فريق عمل إلى مقاطعة شاندونج لتوجيه أعمال الإنقاذ والإغاثة في أعقاب الزلزال، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية للأنباء.

وكان التلفزيون المركزي الصيني «سي. سي. تي. في» أعلن حينها أن مجموعة سكك حديد الصين قامت بتعليق بعض عمليات القطارات بعد الزلزال.

زلزال الصين العنيف: قوته 7.2 ريختر

ويعد زلزال الصين الأعنف خلال عام 2023، الذي ضرب الدولة الآسيوية في فبراير الماضي، وبلغت قوته 7.2 ريختر إذ أكد مركز شبكات الزلازل الصيني، أن الهزة الأرضية، التي حدثت في طاجكستان، كانت على عمق 10 كيلومترات، ويبعد مركز زلزال الصين نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين.