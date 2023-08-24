اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الدور الثاني

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم، امتحان «اللغة الأجنبية الأولى» الدور الثاني، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان «مقاييس المفاهيم (الكيمياء)»، وذلك في لجان امتحانية مؤمَّنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمشاركين في الامتحانات وارتداء الكمامات.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى الدور الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على رؤساء اللجان، ضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أيا من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

وأضافت وزارة التعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكد من وصول الأسئلة للجان الامتحانية في موعدها المحدد، بالإضافة إلي الأطمئنأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

امتحانات الدور الثاني

وأكدت وزارة التعليم، يحصل الطلاب بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، علي درجة النجاح 50% من درجات المادة، عدا بعض الطلاب الذين تقدموا بتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني 2023 بالدرجة الفعلية