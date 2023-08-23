وظائف للمعلمين والإداريين بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين والإداريين بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، بداية من اليوم 23 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2023، علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» علي الرابط.

مميزات العمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

- العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وُتواكب التطور التكنولوجي الـعـالمي ومتطـلبات الأمن والسلامة وُتطبق معايير الجودة العالمية.

- الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء.

- توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين.

- تـوفير تـدريـبـات دوريـة لـتـدريـب ورفـع كـفـاءة الـمعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي.

- التمثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض.

شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية

- يتم فتح باب التـقدم من 23 أغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل.

- في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.