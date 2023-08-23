«تاج الدين»: نواجه «كورونا» بالطب الوقائي والمتحور يشبه الفيروسات التنفسية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اليوم الأربعاء، إن الطب والعلم والتجارب السابقة، أكدت أن الموجات الشديدة أو المتتالية من أعراض كورونا قد لا تعود مرة أخرى.

وأضاف تاج الدين: «نحن في حاجة إلى وجود رقابة صحية ومتابعة دورية وطب وقائي واحترازي، لمراقبة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وأي أمراض أخرى».

لا توجد مظاهر لعودة كورونا بشدته وحدته

ولفت تاج الدين، في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تكثر في فصل الشتاء أمر طبيعي ووارد، وليس هناك أي مظهر لعودة مرض كورونا بشدته وحدته كما حدث في السابق، مشيرًا إلى أن أعراض متحور كورونا EG.5 الجديد، تشبه كل أعراض الفيروسات التنفسية.

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أعراض متحور «كورونا الجديد EG5»

- التعب والسعال.

- انخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابة الشديدة.

- الحمى والتهاب الحلق.

- سيلان الأنف والسعال.

- آلام الجسم والعضلات.