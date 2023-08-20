طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد EG.5 الأكثر انتشارا.. اعرف أعراضه

قلق انتاب الكثيرين عقب الإعلان عن المتحور الجديد من فيروس كورنا المعروف بـEG.5، وهو أحد متحورات أوميكرون الأوسع انتشاراً، إلا أن وزارة الصحة حرصت على طمأنت المواطنين بشأن انتشار المتحور الجديد، ونصحتهم باتباع الإجراءات الوقائية للحد من الإصابة به.

نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد EG.5

وفيما يلي تستعرض «الوطن» نصائح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من متحور كورونا الجديد EG.5، والتي جاءت على النحو التالي:

- الحفاظ على التطيعمات للفئات الأكثر.

- تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.

- التهوية الجيدة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- غسل الأيدي باستمرار.

- التطهير المستمر للأسطح والأيدي.

- الإبلاغ عن أي حالات، والحفاظ على المتكتسبات الصحية التي حققتها الدول خلال فترة كوفيد، استعدادا لأي طارئ.

أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

ذكرت وزارة الصحة أن الأعراض المبلغ عنها حتى الآن هي إلتهاب الجهز التنفسي العلوي، ولا تشكل زيادة في شدة المرض ولا تسبب تهديد للحياة، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي حالات بمتحور الجديد في مصر حتى الآن.

الصحة تتخذ الإجراءت الوقائية لفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة أنها تتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة، مشيرة إلى أنه بداية من شهر أبريل بدأت حالات الإصابة بكوفيد 19 تتناقص بشكل ملحوظ، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، انتهاء حالة الطوارئ الصحية لكوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ويتم التعامل معه كمرض متوطن مثل باقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى، مشيرة إلى أن جميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى أوميكرون، وهو سريع الانتشار لكنه أقل حدة وخطورة ولا يتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وضع متحور كورونا الجديد EG.5

وتراقب منظمة الصحة العديد من متحورات كوفيد-19، ومنها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي «XBB.1.16 وXBB.1.5 وEG.5»، و6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، مشيرة إلى أن مخاطر المتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا، رغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي.

ويعد المتحور EG.5، الذي أثير حوله القلقل هو أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 «خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون»، ووظهر لأول مرة في 17 فبراير 2023، وكانت معظم العينات من الصين والولايات المتحدة وكوريا.