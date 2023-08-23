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قبل وفاتها.. رسالة صادمة من «كارولينا» بعد إنجابها بـ11 يوما

كتب:

آية أشرف
03:57 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
كارولينا منتصر

كارولينا منتصر

أثار رحيل أم شابة تدعى كارولين منتصر، 28 عامًا، تعاطفا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وضعت طفلها الثاني منذ 11 يوما، وكانت تركت رسالة أخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «وفي آخر كل يوم، أنتي أم مقصرة، وصديقة مشغولة، وأخت بعيدة، وموظفة مش شاطرة، وزوجة عصبية، وبنت عاقة، ومبنعجبش حد، ويا ريت حتى بنلاقي وقت لنفسنا»

وكان أصدقاء «كارولينا» التي توفيت بعد الإنجاب بـ11 يوما سردوا تفاصيل ما حدث، عبر الرابط التالي

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