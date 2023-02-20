تفاصيل ليلة حزينة بقمبش في بني سويف عقب وفاة أم وبناتها الـ3 اختناقا

عاشت قرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ليلة حزينة، تعالت فيها الأصوات بالنحيب، أُغلقت فيها المحال التجارية، قدم الأهالي التعازي لبعضهم، في وفاة أم وبناتها الثلاث اختناقًا من موقد التدفئة داخل منزلهن، للهروب من برودة الجو أثناء نومهن.

تفاصيل وفاة أم وبناتها الـ3 اختناقا من موقد التدفئة في بني سويف

تعود تفاصيل الحادث إلى استنشاق أم وبناتها الثلاث لكمية كبيرة من أدخنة موقد التدفئة أثناء نومهم داخل منزلهن، وتعرضهن للاختناق والوفاة، قبل أن يتم إيداعهن مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن الضحايا هن: نادية جمعة صابر 50 سنة، وبناتها حنان 11 سنة، أسماء 26 سنة، ونورا 20 سنة.

ليلة حزينة بقرية قمبش في مركز ببا جنوب بني سويف

دون سابق إنذار تحولت قرية قمبش ببني سويف التي تستعد كل عام مبكرًا لشهر رمضان الكريم واحتفالات الطرق الصوفية به نظرًا لكونها أكبر قرى المحافظة تصوفًا، إلى قرية حزينة، بكت فيها سيدات القرية، وخيم الحزن على وجوه رجالها، وأُغلقت فيها المحال التجارية مبكرًا حزنًا لوفاة أسرة مكونة من أم وبناتها الثلاث.

جنازة مهيبة لضحايا الحادث

وشيع أهالي القرية ضحايا الحادث الثلاث في موكب جنائزي مهيب عقب تأدية الصلاة عليهن في منطقة السوق والتي تُعد أكبر مناطق القرية اتساعًا، قبل أن يجرى دفهن في مقبرة واحدة بمقابر القرية.

واستيقظ أهالي قرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف على فاجعة، بعد أن فوجئوا بصرخات الجيران في الشارع داخل منزل من طابقين، حيث تبين مصرع أم وبناتها الـ3 بسبب موقد التدفئة الذي تسبب في اختناقهن وأصيب نجلها الرابع.