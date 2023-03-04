الجزارة أم مينا: والدتي شجعتني على العمل بعد وفاة زوجي (فيديو)

قالت السيدة مريم رؤوف، الشهيرة بـ«أم مينا»، إحدى النماذج المشرفة التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، الخميس، إنها تنحدر من قرية طيبة، مشيدة بسلوك أهلها وتعاملهم الطيب معها.

وأضافت رؤوف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين: «كلنا واحد، مسلمون ومسيحيون، واجهت بعض الصعوبات في بداية عملي كجزارة، وبخاصة أنني أمسك الساطور وأذبح الحيوانات، في البداية أصبت بجروح كثيرة في يدي، لكنني تعودت على العمل بمرور الوقت».

الجزارة: أبي وأشقائي يعملون في المهنة ذاتها

وتابعت أم مينا: «أبي وأشقائي يعملون في المهنة ذاتها، لكن لما توفي زوجي اضطررت إلى العمل حتى أنفق على أبنائي، والدتي كانت الداعم الأول لي وشجعتني على العمل مع شقيقي في البداية، وتعلمت منه الكثير، وعندما كبر ابني أصبحت أعمل معه في الشارع، وأنا سعيدة بتكريمي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسعيدة أيضا بأنني أجريت مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة».