رئيس وزراء الهند يقترح إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ«بريكس»

اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنشاء اتحاد لأبحاث الفضاء لمجموعة «بريكس»، قائلا: «من أجل توسيع تعاوننا الوثيق بشكل أكبر، أود أن أقدم لكم عدة مقترحات، أولها التعاون في مجال الفضاء، إننا نعمل بالفعل على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية لأبحاث الطقس ورصده، فيما يخدم مصلحة العالم أجمع».

الرئيس الروسي يشارك في قمة بريكس عبر تقنية الفيديو

ويشارك رئيس الوزراء الهندي إلى جانب قادة 3 دول في القمة بصورة شخصية، وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس

وبدأت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر «بريكس 2023»، اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي افتتح الجلسة، إن بلاده ترى إمكانية فتح الأسواق الأفريقية وخلق الإمكانيات للدول الأفريقية وكذلك دول مجموعة بريكس.