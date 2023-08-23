«مستقبل وطن»: المشاركة في بريكس تقوي الاقتصاد المصري

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن مصر تأخذ بالفعل اتجاها واضحا وصريحا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في الانفتاح على العالم وبالتالي تتعامل مع جميع الدول، وعلى مسافة واحدة اقتصاديا وسياسيا بما يتناسب مع مصلحة الوطن والشعب المصري، ومشاركة مصر في القمة الـ 15 لبريكس تعكس نتائج هذا الاتجاه، وبالتالي يؤدي هذا إلى علاقات متوازنة مع كل الدول.

وأضاف الخولي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشاركة والتواجد في مثل هذه المنظمات تقوي الاقتصاد المصري، وتضاف إلى الطرق الأخرى التي تتخذها مصر لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات العالمية المتتالية، ووجود عملة موحدة أو عملة أخرى بجانب الدولار فهذا يخلق نوعا من المرونة في التعامل خاصة بالنسبة لمصر والدول المشاركة في قمة البريكس.

الخولي: خطوة البريكس بالنسبة لمصر مهمة جدا

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن خطوة البريكس بالنسبة لمصر مهمة جدا لأن أغلب الدول المشاركة تجمعها مع مصر تعاملات في الاستيراد والتصدير، وبالتالي لو حدث وأوجدنا معادلة تتضمن عدم وجود وسيط بيننا، فإن هذا يؤدي إلى مصلحة الطرفين.