بوتين من قمة بريكس: أدعو إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية (فيديو)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مجموعة بريكس تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية - بحسب قوله - التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية.

بوتين: مجموعة بريكس رسخت نفسها على الساحة العالمية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة بريكس: «مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية»، مشيرا إلى أن الدول الخمسة رسخت نفسها على الساحة العالمية بدفاعها عن رأي الأغلبية العالمية.

وتابع بوتين: «تعارض دول بريكس الهيمنة والسياسات الاستعمارية الجديدة، نتطلع لزيادة التعاون بين دول بريكس في مجال الأبحاث، وروسيا مستعدة لتبادل التكنولوجيا والتقنيات، روسيا مستعدة للعمل مع دول بريكس في المنتديات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة».

بوتين يدعو في قمة بريكس إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية

ودعا بوتين دول مجموعة بريكس إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية والتعاون بين البنوك، مشيرا إلى أن موسكو قررت دعم الأشخاص الذين يقاتلون من أجل ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم ومستقبلهم.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «تصرفات روسيا في أوكرانيا يمليها أمر واحد، وهو وضع حد للأزمة التي بدأها نظام كييف المدعوم من الغرب ضد المواطنين المسالمين».

واختتم الرئيس الروسي كلمته: «نحن ممتنون لزملائنا في تجمع بريكس الذين يشاركون بنشاط في محاولة لحل الوضع في أوكرانيا وتحقيق تسوية عادلة بالوسائل السلمية».