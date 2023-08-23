برلماني يؤكد أهمية ملف الاستثمارات بالحوار الوطني: «الاقتصاد يتعرض لاختبار ضغط»

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني له أهمية كبرى، خاصة في ظل تأثيرات تداعيات الأزمات العالمية على مصر كجائحة كورونا، وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، فالاقتصاد المصري يتعرض إلى ما يسمى باختبار ضغط لمدى قوته وصلابته وقدرته على الاستمرار، وبالتالي اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي حول أولويات الاستثمار العام المملوك للدولة ووثيقة سياسية ملكية الدولة، كان لها أهمية خاصة.

تطوير ودعم البنية التحتية والتشريعية

أضاف «الفقي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا لايف»، أن الدولة لعبت دورا خاصا بها حول الاستثمار العام، وبذلت جهودا كبيرة في هذا الصدد، للنهوض بذلك القطاع، إذ تم تطوير ودعم البنية التحتية والتشريعية فضلا عن تحسين أداء الجهاز الإداري، مشيرا إلى أنه جرى تحديث البينة التحتية بمفهومها الواسع الذي يشمل البينة الأساسية في شبكة الطرق والمدن الذكية والطاقة والاقتصاد الأخضر وغيرهم من المجالات إلى جانب البينة الاجتماعية التي تختص بالتعليم والصحة وغيرهما.

الاستثمارات الخضراء تشكل 40% من النسبة الكلية

وتابع، أن الاستثمارات الخضراء تشكل 40% من إجمالي الاستثمارات، ونتوقع وصولها خلال الفترة القادمة إلى أكثر من 50% للاستثمارات الخضراء صديقة للبيئة، مضيفا: «قطعنا 75% من مشروعات دعم البينة التحتية وتحديثها اللازمة للقطاع الخاص».