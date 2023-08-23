محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة.. مبالغ مالية وشهادات تقدير

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهر الشريف، وعددهم 34 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهر الشريف.

تكريم أوائل الشهادات العامة وفي إطار الاحتفالات بالعيد القومي

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكريم أوائل الشهادات العامة وفي إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة بحضور أعضاء مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تكريم أوائل الشهادات العامة بالقليوبية

كرم المحافظ 34 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وتضمن التكريم توزيع مبالغ مالية بالإضافة إلى شهادات التقدير.

الهجان: المتفوقون أمل ومستقبل مصر

وأعرب «الهجان» عن سعادته بتكريم أوائل الشهادات العامة لافتا إلى أن تكريمهم واجب علينا جميعًا فهم أمل ومستقبل مصر الذين سيقودون مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدولة المصرية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذا الشرف العظيم، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الأساتذة والمعلمين الإجلاء الذين ساهموا في ظهور القليوبية بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية.