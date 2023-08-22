«عبدالحكيم» أكبر طالب في الثانوية العامة بالمنوفية: «جبت 69% وهدخل حقوق»

«العمر مجرد رقم» المقولة التي يؤمن بها عبدالحكيم الحايس ابن محافظة المنوفية، والذي قرر خوض تجربة الثانوية العامة بعد أن ترك التعليم في الصغر بقرار والده للالتحاق بوظيفة في شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم، ونجح في الحصول على الشهادة بنسبة نجاح 69% من قسم علمي علوم.

«لحظات الفرح والسعادة الحقيقية كانت لحظة النجاح في الثانوية العامة»، بهذه الكلمات بدأ عبدالحكيم فهيم الحايس حديثه لـ«الوطن»، حيث قرر استكمال دراسته بعد أن دخل أبناؤه كليات مميزة، ليعود مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة.

الحايس: دعم أسرتي سر نجاحي

لم يمنعه عمله أو مسؤولية أسرته من اتخاذ القرار الجريء، بل شكلا دافعا له في قراره، فالأسرة وتحديداً زوجته وأولاده كانوا دائما ما يشجعونه على المذاكرة، بل ويدعمونه إذا ما تكاسل في أي وقت، فضلا عن مساعدة العاملين معه في الشركة بالدعم المعنوي، مشيرا إلى أن حصوله على شهادات سيساعده على الترقي في مكان عمله.

«عبدالحكيم»: سألتحق بكلية الحقوق

آمال وطموح «عبدالحكيم» لم تقف عند هذا الحد، بل قرر أن يلتحق بكلية الحقوق بجامعة المنوفية ليكمل دراسته، ويفكر أيضا في استكمال الدراسات العليا، مشيرا إلى أنه وابنته الصغيرة كانا يساعدان بعضهما، حيث إن ابنته في الصف الثاني الثانوي.