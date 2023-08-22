رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«عبدالحكيم» أكبر طالب في الثانوية العامة بالمنوفية: «جبت 69% وهدخل حقوق»

كتب:

إبراهيم الديهي
08:16 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
«عبدالحكيم» أكبر طالب في الثانوية العامة بالمنوفية: «جبت 69% وهدخل حقوق»

«العمر مجرد رقم» المقولة التي يؤمن بها عبدالحكيم الحايس ابن محافظة المنوفية، والذي قرر خوض تجربة الثانوية العامة بعد أن ترك التعليم في الصغر بقرار والده للالتحاق بوظيفة في شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم، ونجح في الحصول على الشهادة بنسبة نجاح 69% من قسم علمي علوم.

«لحظات الفرح والسعادة الحقيقية كانت لحظة النجاح في الثانوية العامة»، بهذه الكلمات بدأ عبدالحكيم فهيم الحايس حديثه لـ«الوطن»، حيث قرر استكمال دراسته بعد أن دخل أبناؤه كليات مميزة، ليعود مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة.

الحايس: دعم أسرتي سر نجاحي

لم يمنعه عمله أو مسؤولية أسرته من اتخاذ القرار الجريء، بل شكلا دافعا له في قراره، فالأسرة وتحديداً زوجته وأولاده كانوا دائما ما يشجعونه على المذاكرة، بل ويدعمونه إذا ما تكاسل في أي وقت، فضلا عن مساعدة العاملين معه في الشركة بالدعم المعنوي، مشيرا إلى أن حصوله على شهادات سيساعده على الترقي في مكان عمله.

«عبدالحكيم»: سألتحق بكلية الحقوق

آمال وطموح «عبدالحكيم» لم تقف عند هذا الحد، بل قرر أن يلتحق بكلية الحقوق بجامعة المنوفية ليكمل دراسته، ويفكر أيضا في استكمال الدراسات العليا، مشيرا إلى أنه وابنته الصغيرة كانا يساعدان بعضهما، حيث إن ابنته في الصف الثاني الثانوي.

{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}
{"description":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 2023.. \u0639\u0645\u0631\u0647 48 \u0633\u0646\u0629 .. \u0648\u0646\u062c\u062d \u0641\u064a \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u0634\u0647\u0627\u062f\u0629 \u0642\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645\u064a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0646\u062c\u0627\u062d 69% \u0648\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0644\u064a\u0643\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u0629"}

اقرأ المزيد:

ضبط أدمن صفحة بـ«فيس بوك» بتهمة النصب على طلاب الثانوية العامة

البابا تواضروس يكرم 70 طالبا من أوائل الثانوية العامة والدبلومات بالإسكندرية

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة «علمي» في تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2023

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية.. ويشكر «حماة الوطن»

بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة «دور ثان»
بقلم إبراهيم الديهي