نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أرقام مهمة بشأن طلاب الثانوية العامة

اشتملت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، على أرقام ُمهمة في عملية تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وفق ما أعلنت عنه رسمياً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شارحة بالتفصيل كل ما يتعلق بتنسيق المرحلة بداية من فتح باب التسجيل حتى الغلق وإعلان النتيجة.

تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بلغوا 259445 طالبا وطالبة، ولم يتقدم 5747 طالب وطالبة، من 470 طالبا من الشعبة الأدبية و2577 طالبا من الشعبة العلمية، ليكون إجمالي طلاب المرحلة الثانية «الذين تقدموا للتنسيق والذين لم يتقدموا للتنسيق» 350133 طالبا وطالبة.

الكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

بشأن الكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، بلغت كليات الشعبة العلمية 73054 كلية والشعبة الأدبية 209226 كلية، وبلغت المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 8100 معهد للشعبة العلمية و39034 للشعبة الأدبية، ليكون إجمالي المعاهد والكليات للشعبتين 329414 كلية ومعهد.وهنا حدد الوزارة، طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث يمكن الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وكتابة رقم الجلوس والرقم السري، ويحصل الطالب على النتيجة في بطاقة الترشيح والتي تشمل الكلية التي ترشح لها واسم الجامعة.

يُذكر أن تنسيق المرحلة الثانية 2023 بدأ يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وانتهى الأحد الموافق 20/8/2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.