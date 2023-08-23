تفاصيل برنامج تصميم المنسوجات والموضة بجامعة المنصورة الجديدة.. المصاريف

أتاحت جامعة المنصورة العديد من البرامج للطلاب الثانوية العامة للدراسة المناهج والعلوم المختلفة، ومنها برنامج تصميم المنسوجات والموضة في كلية علوم وهندسة المنسوجات، ويتضمن البرنامج أحدث تقنيات القص ورقة التصميمات التقليدية، واستخدام أحدث الأقمشة والعمليات لإنشاء منسوجات وأزياء مبتكرة وغيرها من المنتجات التي تستخدمها، التي تمنح درجة تصميم الأزياء والمنسوجات التصميم والإنتاج.

مجالات العمل في برنامج تصميم المنسوجات والموضة

وفقا للموقع الرسمي للكلية تنشر «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق بالبرنامج مجالات العمل فإن خريج برنامج تصميم المنسوجات والموضة في جامعة المنصورة الجديدة تجعله يمتلك فرصا للعمل في المجال الآتي:

-تصميم الأزياء في مصانع الملابس الجاهزة

-صالونات تصميم الأزياء سواء محلياً أو دولياً

-تصميم وطباعة المنسوجات

-تصميم الأزياء

-تكنولوجيا الملابس الجاهزة

مصاريف البرنامج بجامعة المنصورة الجديدة

تبلغ مصاريف برنامج تصميم المنسوجات والموضة في كلية العلوم وهندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة 58 ألف جنيه فقط بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل، ويتم استردادها عند التخرج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تصميم المنسوجات والموضة

1- الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء.

4- نموذج 6 جند أو7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية