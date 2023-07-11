كليات حديثة في جامعة المنصورة الجديدة.. بينها هندسة المنسوجات

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، عن قرار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 1169 لسنة 2023، بالموافقة على بدء الدراسة بكليات التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم هندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024.

كلية علوم هندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن كلية علوم هندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة، هي الكلية الوحيدة من نوعها بالجامعات المصرية، وتضم 4 برامج دراسية؛ اثنين منهم يتبعان هندسة المنسوجات وهي: برنامج هندسة كيمياء البوليمرات وألوان المنسوجات، وبرنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات، وقسمين يتبعان لعلوم المنسوجات وهما: برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات، وبرنامج تصميم المنسوجات والموضة.

الخولي: الكلية تلقى دعما لإحداث طفرة في صناعة المنسوجات

وأكد أن الكلية تلقى دعما خاصا من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة لإحداث طفرة في صناعة المنسوجات وعودة الريادة لمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتقدم الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم اللامحدود لجامعات الجيل الرابع، كما تقدم بالشكر التقدير للدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر أن لجنة القطاعات المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات كانت قد وافقت على اللائحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس بكليات التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم هندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى ما جاء بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الإمكانيات المادية والبشرية لبرنامج البكالوريوس بالجامعة

وأوضح أن اللجنة عاينت الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في للكليات على الطبيعة، إذ تفقدت مباني الكليات من مدرجات وقاعات دراسية ومعامل مثل معامل المحاكاة الطبية ومعامل التشريح ومعامل الدمى الطبية ومعامل الفيزياء، ومعامل محاكاة الاسنان والتركيبات بالإضافة الى معامل كلية الهندسة والورش كما استمعت اللجنة إلى شرح وافي من عمداء الكليات المعنية عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكليات.

الخولي: لا وساطة بين الطلاب والجامعة

ونوه رئيس الجامعة بالتنبيه على أولياء الأمور والطلاب بأنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء أمورهم والجامعة على الإطلاق في عملية التقديم، ولا يوجد هناك مكاتب ولا أشخاص في الداخل ولا في الخارج مخول لها التحدث باسم جامعة المنصورة الجديدة، والجامعة لا تسمح بأي وسيط بين الطالب وبين الجامعة، وتؤكد جامعة المنصورة الجديدة أن التقدم للجامعة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالجامعة فقط. والطلاب الذين سيتم إخطارهم بالموافقة المبدئية عبر البريد الإلكتروني للطالب والمسجل بطلب التقديم عليهم دفع الرسوم المقررة ثم التوجه فورا للجامعة لاستكمال أوراقهم.

والجامعة توجه الطلاب إلى أهمية قراءة التعليمات الموجودة على نموذج التقديم الإلكتروني على الموقع www.nmu.edu.eg مقدما خالص التقدير لأبنائنا الطلاب من داخل وخارج جمهورية مصر العربية من جميع شهادات الثانوية العامة المصرية والمعادلة والأزهرية والأجنبية، مؤكدا أنها تتمنى لأبنائها الالتحاق بالكليات والبرامج الذين يرغبون الالتحاق بها.