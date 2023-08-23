رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: احذروا عند الإصابة بأعراض البرد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يعمل على مواجهة أي فيروس يدخل مصر، والسيطرة عليه، وفي حال إصابة أي مواطن بتحور EG.5 سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية.

احذروا من أعراض البرد

وأوضح «حسني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا عبر فضائية «cbc»:« بطمن الناس إن الحالات اللي موجودة حالات بسيطة كلها إصابات في الجهاز التنفسي العلوي، لم تستدع دخول أي شخص للرعاية المركزة لاستقرار حالتهم الصحية، ونؤكد على جميع المواطنين لا داعي للقلق لكن لابد من الحذر مفيش حاجة اسمها برد مروحة».

اللقاحات آمنة تماما وفعالة بنسبة 100%

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: عند الإصابة بأي أعراض برد عليك التوجه إلي أي مستشفى لتلقي العلاج الكامل وعمل الفحوصات الكاملة، مشددًا: «كل الأدلة العلمية بتؤكد على أهمية اللقاحات لأنها آمنة تماما وفعالة بنسبة 100% لمواجهة أي مرض، ومن مر أكثر من عام على تلقيه آخر جرعة لفيروس كورونا عليه أن يتلقى جرعة إضافية عن الإصابة».