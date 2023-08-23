آخر أخبار متحور كورونا الجديد.. «الصحة»: الحالتان المصابتان تتماثلان للشفاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن آخر أخبار متحور كورونا الجديد من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، والأعراض التي تظهر على المصابين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آخر أخبار متحور كوورنا الجديد EG-5.2:

آخر أخبار متحور كورونا الجديد EG-5.2

أفادت وزارة الصحة والسكان، أن آخر أخبار متحور كورونا الجديد EG-5.2، هي إصابة حالتين بأعراض المتحور الجديد من كورونا، وذلك بعد الإطلاع على نتائج التحاليل لمراكز ترصد حالات الأمراض التنفسية والشبيهة بالأنفلونزا والإلتهاب الرئوي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض التي طرأت على الحالتين المصابين بالمتحور الجديد خفيفة ويتماثلان للشفاء في الوقت الحالي.

وتابعت الوزارة أن الطب الوقائي بالوزارة يحرص على التدقيق في ترصد الأمراض التنفسية، من أجل الكشف المبكر لمسببات المرض، وهذا النظام يطبق في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الرئوية، والتنفسية والشبيهة بالأنفلونزا، ويتم إجراء المسحات للفحص.

أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2

أضافت الوزراة أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم وأخذ اللقاحات باعتبارهما أهم الاجراءات المعززة للوقاية، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.