«قناة السويس» تعلن استئناف حركة الملاحة البحرية في الاتجاهين

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، استئناف حركة الملاحة داخل المجري الملاحي للقناة بعد توقفها لحين قطر سفينتين تعرضا للاحتكاك في المنطقة الجنوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى قطر الناقلة BW LESMES من منطقة شحوطها إلى غاطس السويس بعد توقفها أمس، فيما تم قطر الناقلة BURRI من المنطقة الجنوبية لفتح حركة الملاحة أمام السفن.

ربيع: حادث احتكاك بسبب توقف محرك إحدى السفن

وقال الفريق أسامة ربيع، إن الحادث بسيط وقع بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال BW LESMES وناقلة البترول التي تليها BURRI خلال التوقف المفاجئ للناقلة BW LESMES بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة قرب مدينة السويس بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات.

عدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر بالسفينة

وأضاف أن العطل أفقد السفينة القدرة على التوجيه، بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة، فيما أكدت المعاينة وفحص بدن السفينة بعد عملية القطر عدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي حوادث تلوث بمحيط الناقلتين.

وأكد «ربيع» جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري، ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي، ومكافحة التلوث.