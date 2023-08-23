مصطفى حجاج يروج لأغنيته الجديدة «عملنا قيمة لابن اللئيمة»

روج المطرب مصطفى حجاج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» لأغنيته الجديدة «عملنا قيمة لابن اللئيمة» المقرر طرحها الاثنين المقبل.

ونشر مصطفى حجاج البرومو الدعائي، وعلق عليه: «جبنا درف العكننة، يوم الاثنين 8/28 مصطفى حجاج، عملنا قيمة لابن اللئيمة».

نجاح كبير لأغنية «حب مين»

وحقق مصطفى حجاج نجاحًا كبيرًا بأغنية «حب مين»، والتي حققت مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ونالت إشادات الجمهور، وتعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر هاني محروس.