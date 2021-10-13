تفاصيل تقسيم المعاش بعد تغيير الحالة الاجتماعية للمستحقين

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا تُوفي الأب أو الأخ صاحب المعاش، أو المؤمَّن عليه يكون لذويه الحق في الحصول على المعاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين عنه «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات»، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش.

يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة

وردا على سؤال أحد المواطنين على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الرسمي «كيف يتم تقسيم المعاش على المستحقين لمعاش الأب بعد تغيير الحالة الاجتماعية للبنت من عزباء إلى متزوجة»؟ ، أكدت هيئة التأمينات أنه يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، وفي حالة زواجها يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

جدول تقسيم المعاش

وأوضحت الهيئة أنه بعد زواج الابنة أو زواج أرملة المتوفى، وتغيير الحالة الاجتماعية يتم تقسيم المعاش كالتالي:

ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش ، ويحصل الوالدان على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- فى حالة وجود أرملة فقط تحصل على 3/4 المعاش، وفى حالة زواجها يقطع المعاش.

استمرار صرف معاشات أكتوبر 2021 لنحو 10 ملايين و615 ألف مواطن

من ناحية أخرى تواصل مكاتب البريد والبنوك، صرف معاشات أكتوبر 2021، لنحو 10 ملايين و615 ألف مواطن، للأسبوع الثانى على التوالى، بعد أن أغلقت جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، الذي أوضح أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش أكتوبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي.