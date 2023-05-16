تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة أون لاين.. اعرف الخطوات كاملة

يتساءل العديد من المواطنين عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعي في البطاقة الشخصية «بطاقة الرقم القومي»، وتحديث بياناتهم سواء بعد الزواج أو الانفصال عن الزوج، لذا تستعرض «الوطن» خطوات تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة أون لاين.

بالخطوات.. تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة أون لاين

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية «قطاع الأحوال المدنية»، ويمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية: اختيار «خدمات الأحوال المدنية» والضغط عليها.

الخطوة الثالثة: تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

الخطوة الرابعة: تحديد البيانات الخاصة المطلوب تعديلها وإرفاق المستندات المطلوبة.

الخطوة الخامسة: تحديد نظام دفع الرسوم الذي يرغب المواطن تطبيقه، سواء يدويا عند تسلم البطاقة من المندوب، أو إلكترونيًا عبر بطاقة الـatm.

الخطوة السادسة: الضغط على كلمة «الموافقة» على كل الشروط بعد الاطلاع على إرشادات الخدمة.

أسعار الاستمارة

أما بالنسبة لسعر الاستمارة الخاصة بالبطاقة الشخصية، حددت وزارة الداخلية 3 أنواع من الاستمارات، كما يلي.

1- استمارة vip وسعرها يكون 179 جنيها، ومنها يتم استخراج البطاقة الشخصية خلال ساعتين.

2- الاستمارة العاجلة ويكون سعرها 120 جنيها.

3- الاستمارة العادية ويكون سعرها 45 جنيها.

أما بالنسبة لتغيير الحالة الاجتماعية من خلال السجل المدني يتم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الذهاب إلى قطاع الأحوال المدنية التابع للمنطقة التي تعيش فيها.

الخطوة الثانية: شراء استثمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية وملئها بالبيانات الصحيحة.

الخطوة الثالثة: تحضير الأوراق المطلوبة والذهاب بها إلى الأحوال المدنية.

الخطوة الرابعة: تقديم طلب الحصول على بطاقة، بدفع الرسوم المطلوبة، والتقاط صورة البطاقة.

الخطوة الخامسة: بعد أسبوعين يتم استلام البطاقة الجديدة.

المستندات المطلوبة

أما بالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة في البداية يحتاج الشخص إلى مستند رسمي لإثبات الشخصية مثل: «بطاقة الرقم القومي، وجواز سفر ساري، ورخصة سلاح، ورخصة قيادة»، حيث يتم إرفاق صورته بعد على الأصل أو حضور ضامن من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة للإقرار بحقيقة الشخصية بموجب بطاقته.

وحال عدم تسجيل بيانات المواطن بالحاسب، يتقدم بأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، فضلًا عن ضرورة إحضار مستند رسمي يثبت الحالة الاجتماعية ترفق صورته بعد الاطلاع على الأصل، مثل «وثيقة الزواج أو القيد العائلي أو قسيمة طلاق أو حكم قضائي بالتطليق».

وحال وفاة الزوج أو الزوجة، ترفق شهادة الوفاة، وذلك ما لم يكن قد حصل من قبل على بطاقة رقم قومي بما يفيد الحالة الاجتماعية المراد إثباتها.