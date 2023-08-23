سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-8-2023 في ختام التعاملات بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-8-2023 في البنوك المصرية استقرارا بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار البنوك أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.18 جنيه للشراء.