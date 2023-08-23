استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك.. بكام النهاردة؟

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، ويتراوح سعر الشراء بين 7.95 و8.24 جنيه، وجاء سعر البيع بين 8.23 و8.26 جنيه، وذلك بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية.

ونرصد في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، وللبيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري بنفس سعر بنك مصر، 8.20 جنيه للشراء، وللبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بـ8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.