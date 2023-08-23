محمد حماقي: طرح أغنية «دلعنا كتير» على منصة يوتيوب غدا

كشف الفنان محمد حماقي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح أغنيته الجديدة دلعنا كتير .

ونشر محمد حماقي البوستر الدعائي للاغنية وعلق عليها قائلا: «استنوا أغنية دلّعنا كتير بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أغنية ده قلبي ده لحماقي

وطرح منذ أيام محمد حماقي أغنية ده قلبي ده والتي حققت نجاح كبير واشادات الجمهور.أغنية ده قلبي ده، من كلمات أمير طعيمة، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

كلمات أغنية ده قلبي ده

تقول كلمات أغنية ده قلبي ده: «حبيبي يا حبيبي… يا أول وآخر حبيبي يا حبيبي.. كان فينك بقالك زمان قلبي… ده عيني ده ده حياتي روحي… ده زيه ومين عاش ده ولا كان ده قلبي ده عيني… ده لسه في الدنيا فيه كده.. لو يبان نوره بيغطي المكان… لما حبك أمر… خدني عند القمر… عشقه عين السهر في ليالي هواك… ده يا حظ اللي يبقى معاك …ويكون حبيبك قلبي ده قلبي ده عيني ده حياتي روحي …ده زيه مين ده لا عاش ولا كان».