تفاصيل حفل محمد حماقي في مهرجان موسم الكويت 21 سبتمبر

يعيش الفنان محمد حماقي، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع موسم صيف 2023، حيث يُشارك في مهرجان موسم الكويت الذي ينطلق في شهر سبتمبر المُقبل، ليُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمشاركة الفنانة أصيل هميم.

ويأتي الحفل، ضمن مجموعة من الحفلات، التي جرى الإعلان عنها مسبقًا، منهم حفل بمشاركة الثلاثي رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي.

6 حفلات غنائية جماهيرية

وقال محمد الحوتي، مدير عام الشركة المنظمة للحفل، في بيانٍ صحفي، إنّ الكويت ستشهد فعاليات ضخمة ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، أبرزها 6 حفلات غنائية جماهيرية، بمشاركة 15 فنانًا من أبرز نجوم الوطن العربي، والتي تم الكشف عن أول وثاني حفلات الموسم الذي سيحييهم كلا من محمد حماقي ورامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي وأصيل هميم وغيرهم الكثير، سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعًا».

استعدادات إعلامية وتجهيزات فنية

وأكد «الحوتي»، أن ثمة استعدادات إعلامية وتجهيزات فنية ضخمة ستواكب موسم الكويت اعتبارًا من الأسبوع الجاري في المجمعات التجارية والشوارع

وحول تجهيزات الحفلات، أوضح: «تم الاتفاق مع كبرى الشركات في المنطقة من حيث الإضاءات والشاشات وهندسة الصوت لإخراج الحفلات بشكل مميز ووفق مقاييس عالمية ولا شك أننا حريصين أشد الحرص دائماً في جميع فعاليتنا على عنصر الابهار البصري والسمعي ونراهن في موسمنا المُقبل على ذلك».