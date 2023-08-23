رئيس «شباب النواب» يعلن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح خلال فترة حكمه في تحقيق العديد من الانجازات التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للصحفيين له اليوم، تأييده الكامل لبيان حزب مستقبل وطن ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الرئيس نجح في مواجهة العديد من التحديات، أهمها إعادة الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

وأوضح أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو إلى الفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، ساهم في القضاء على العشوائيات، وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

الارتقاء بحياة المواطن المصري

أشاد بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تنفذها مصر، للتصدي لمختلف المشكلات، والارتقاء بحياة المواطن المصري، منها 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، ذلك المرض الذي كان يحصد أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم، خاصة أنها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة، وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية، بنحو 60 مليون مواطن مصري.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب، لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم، كما شهدت الرياضة المصرية تحقيق انتصارات غير مسبوقة على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

وأشار إلى أن تأييده لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، مع الحفاظ على المقدارت الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.