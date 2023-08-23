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«مستقبل وطن»: نؤيد ترشيح السيسي في انتخابات الرئاسة لإكمال المهمة

كتب:

شريف سليمان
03:06 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
حسام الخولي

حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب أعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لإكمال المهمة، موضحا أن الـ10 سنوات الماضية حدث بها الكثير وطفرات غير عادية في مجالات متعددة.

إنجازات كبيرة للرئيس السيسي

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأزمات الاقتصادية جاءت نتيجة أمور عديدة وليست بيد حكومة معينة، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا التي أثرت على الجميع، ولكن لدى مصر 10 سنوات بنى خلالها أساس دولة في كل القطاعات، وما سيأتي بعد ذلك سيكون أحسن في كل الأصعدة، لذلك نؤيد الرئيس الذي قام بإنجازات كبيرة، وهو على درجة من الفهم لكيفية الخروج من هذه الأزمات، وستأتي النتيجة قريبا للغاية.

ظروف عالمية غير عادية

وتابع: «الظروف الاقتصادية العالمية غير عادية، وهناك دول حماها الله وحباها بموارد أخرى مثل البترول، إلا أن كل دول العالم تأثرت، ولا يجب أن ننسى أن مصر دولة كبيرة للغاية، وتزيد كثافتها السكانية بشكل كبير، وتحتاج خدمات كبيرة باستمرار، لذلك فالظروف صعبة للغاية ولدينا الثقة في أن الشعب المصري عليه التكاتف لتجاوز هذه الأزمات».

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