ملتقيات التوظيف بالقليوبية والدقهلية تستقبل 8 آلاف من راغبي العمل

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومؤسسة حياة كريمة ملتقيات «توظيف مصر» بالدقهلية والقليوبية، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت، ضمن فعاليات «صيف شبابنا» لتأهيل الشباب لسوق العمل، بمشاركة قرابة 8 آلاف شاب وفتاة.

صبحي: الوزارة تسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الأقبال الكثيف للشباب بملتقيات التوظيف يأتي في ضوء ثقة وإيمان الشباب بأن وزارة الشباب والرياضية تسعى جاهدة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

تقديم خدمات التوظيف والتدريب للشباب

وأضاف الوزير، أن الشراكة الناجحة مع مؤسسة حياة كريمة مستمرة، وتشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في جميع محافظات الدلتا وصعيد مصر، لتقديم خدمات التوظيف والتدريب للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

جدير بالذكر أنه تم تقديم تدريبات «طور وغير - التدريب من أجل التوظيف»، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، على هامش ملتقيات التوظيف لمساعدة الشباب على صقل مهاراتهم.