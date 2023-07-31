حصر العمالة غير المنظمة في المشروعات القومية بجنوب سيناء

أكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين، أن المديريات التابعة لها في المحافظات تواصل دورها في متابعة ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم الدعم للمُسجلين في قاعدة البيانات في كل محافظة، أو الاستمرار في حصرها داخل مواقع العمل والمشاريع الجديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً جديداً من مديرية عمل محافظة جنوب سيناء بشأن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة.

حصر العمالة غير المنتظمة

وبحسب البيان، ذكر أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء، أنه تم تشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات، التي تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس فرع مدينة أبورديس، تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الإرهاب قطاع شرق القناة، بهدف ضمهم إلى قاعدة البيانات، ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتأمينياً.

وأوضح «علم الدين»، أن جهود المديرية ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة تأتي في إطار استكمال عمليات الحصر والتسجيل لفئة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، موضحاً أن اللجنة شُكلت برئاسة وكيل المديرية أحمد مصطفى، ومشاركة مكتب عمل أبو رديس، وفريق العمل من المديرية، وذلك لحصر عمالة المقاولات بإحدى الشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس.

منظومة عمل متكاملة لخدمة العمالة غير المنتظمة

وأضاف مدير المديرية، أن هناك منظومة عمل متكاملة تخدم فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية، من خلال تقديم 4 منح دورية لها من الحسابات المخصصة لتلك الفئة على مدار العام، تبلغ قيمتها 2000 جنيه، وكذلك رعاية اجتماعية لحالات المواليد والوفيات والزواج وغيرها، ورعاية صحية حال الاحتياج لأدوية وعمليات جراحية صغرى وكبرى.