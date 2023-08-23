سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-8-2023 في ختام التعاملات بالبنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للبيع، و33.34 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار اليورو اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.62 جنيه للشراء.