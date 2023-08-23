سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك.. مستقر

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك على الأسعار التي أعلنت خلال تعاملات أمس الثلاثاء من جانب الموقع الرسمي للبنوك المصرية؛ إذ بلغ متوسط سعر اليورو اليوم 33.57 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للبيع و33.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.34 جنيه للشراء و33.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 33.65 جنيه للشراء أما سعر البيع 33.78 جنيه.

سعر اليورو في بنك المشرق

ووصل سعر اليورو داخل بنك المشرق إلى 33.77 جنيه للبيع و33.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد 33.54 جنيه للشراء و34.01 جنيه للبيع.