تعرف على سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات داخل البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت صباحاً في بداية التعاملات عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.55 جنيه للشراء و 33.71 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية في ختام التعاملات والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 33.49 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- يبلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.67 جنيه للبيع و33.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 33.78 جنيه للبيع و 33.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

يسجل سعر اليورو في ختام التعاملات داخل بنك الإسكندرية 33.46 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع وصل إلى 33.71 جنيه.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو داخل بنك التنمية الصناعية 33.35 جنيه للشراء و33.60 جنيه للبيع.