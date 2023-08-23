أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الخضروات والفاكھة، الیوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق، وتباينت الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الأربعاء

وفي إطار سلسة خدماته المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية، كما حددها مجلس الوزراء اليوم عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على فيس بوك:

الطماطم ـ 11 جنيه

الباذنجان الرومي ـ 9 جنيهات

البطاطس ـ 12 جنيهًا

البصل الأحمر ـ 19 جنيهًا

الخيار ـ 13 جنيهًا

الفلفل الرومي ـ 15 جنيهًا

الثوم ـ 41 جنيهًا

الليمون ـ 21 جنيهًا

الملوخية ـ 11 جنيهًا

أسعار الفاكهة

التفاح البلدي ـ 28 جنيهًا

الموز البلدي ـ 17 جنيهًا

العنب البناتي ـ 25 جنيهًا

كنتالوب ـ 17 جنيهًا

وشهدت أسعار الخضروات والفواكه استقرارًا بسوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم والبطاطس ما بين 12 و11 جنيهًا، بينما وصل سعر الفلفل الرومي 15 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الخضار بسوق العبور على النحو التالي:

- كوسة 9 جنيهات

- فاصوليا 24 جنيهًا

ـ بامية 30 جنيهًا

ـ قلقاس 9 جنيهات

ـ جزر 10 جنيهات

ـ باذنجان أبيض 6.5 جنيه